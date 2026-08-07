Palermo-Melbourne, paura per Fortin: scontro con Nabbout e cambio forzato

Momenti di apprensione nel corso della sfida tra Palermo e Melbourne City per le condizioni del portiere rosanero Mattia Fortin. L’estremo difensore è rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco con l’attaccante australiano Andrew Nabbout durante un’azione offensiva del Melbourne.

Nel tentativo di anticipare il numero 15 avversario, Fortin è intervenuto in uscita, ma ha avuto la peggio nello scontro, riportando un problema alla testa dopo l’impatto. Immediato l’intervento dello staff sanitario, che ha prestato le cure al portiere direttamente sul terreno di gioco.





Fortin è stato costretto ad abbandonare il campo con una vistosa fasciatura alla testa, tra gli applausi del pubblico presente. Al suo posto è entrato Nespola, chiamato a difendere la porta rosanero nel prosieguo dell’incontro. Le condizioni dell’estremo difensore saranno valutate nelle prossime ore.