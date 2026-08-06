Palermo, Augello: «Sono arrivati giocatori importanti, adesso siamo più completi»

Il terzino sinistro del Palermo, Tommaso Augello, è stato intervistato ai microfoni di SkySport, rilasciando alcune dichiarazioni sul nuovo arrivato, Gabriel Strefezza, e facendo un paragone con la passata stagione.

«Rispetto alle nostre dirette concorrenti, che hanno cambiato tanto, noi abbiamo il vantaggio di avere lo stesso allenatore dell’anno scorso – ha spiegato Augello -. In più sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato ulteriormente il livello della rosa. Anche numericamente siamo tanti: c’è una sana competizione e siamo una squadra più completa»





Poi, un commento sul recente acquisto di Gabriel Strefezza: «L’arrivo di Strefezza è la ciliegina sulla torta. Porta brillantezza, entusiasmo, esperienza ed è un giocatore che conosce benissimo la categoria»

Infine, Augello non ha dubbi: «Sappiamo quello che abbiamo fatto l’anno scorso, ma sappiamo anche che non è bastato. Dal primo all’ultimo dobbiamo alzare l’asticella»