Cremonese ed Empoli su Le Borgne: il centrocampista del Como verso un nuovo prestito
Dopo l’esperienza in prestito all’Avellino, Le Borgne è rientrato al Como, ma il suo futuro sembra essere ancora lontano dalla Lombardia. Il centrocampista, infatti, non rientra nei piani di Cesc Fabregas ed è destinato a lasciare nuovamente i lariani, con la Serie BKT che potrebbe rappresentare ancora il suo palcoscenico.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, sulle tracce del classe 2004 c’è la Cremonese, che sta spingendo con decisione, ma anche l’Empoli segue con grande interesse il giocatore. Si profila così un duello di mercato tra i due club per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista