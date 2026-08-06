UFFICIALE: Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo, contratto pluriennale con i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
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Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Gabriel Strefezza è un nuovo giocatore del Palermo. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il club rosanero ha annunciato l’acquisto dell’esterno offensivo con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali.

Il Palermo ha definito l’operazione a titolo definitivo con l’Olympiacos, assicurandosi uno dei rinforzi più attesi di questa sessione di mercato.


Nel comunicato, il club rosanero ha ufficializzato così l’operazione:

«Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Olympiacos FC le prestazioni sportive di Gabriel Strefezza.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

A Gabriel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.»

Strefezza è già in viaggio verso Perth, dove raggiungerà Filippo Inzaghi e i nuovi compagni impegnati nella tournée australiana. L’obiettivo dello staff tecnico è inserirlo il prima possibile nei meccanismi della squadra in vista dell’esordio ufficiale della stagione.

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