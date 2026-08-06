Giornale di Sicilia: “Le Douaron e Gyasi restano sempre sotto esame”

Il mercato del Palermo potrebbe non essere ancora concluso. Dopo aver definito gran parte della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, il club rosanero è concentrato soprattutto sulle operazioni in uscita, ma alcune situazioni potrebbero modificare i piani da qui alla chiusura della finestra estiva. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i nomi da seguire con maggiore attenzione sono quelli di Gyasi e Le Douaron.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, entrambi fanno attualmente parte del progetto tecnico di Inzaghi, ma il loro futuro non può essere considerato definitivamente scritto. L’eventuale arrivo di offerte ritenute soddisfacenti potrebbe infatti spingere il Palermo a valutare scenari differenti.





La posizione più delicata è quella di Le Douaron. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante francese era arrivato in rosanero come uno degli investimenti più importanti delle ultime stagioni, senza però riuscire a trovare continuità di rendimento. Una sua eventuale cessione aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari sul mercato.

In caso di partenza del francese, infatti, il direttore sportivo Osti sarebbe chiamato a tornare sul mercato per individuare un nuovo centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice Pohjanpalo, magari con caratteristiche tecniche differenti rispetto all’attaccante finlandese. Anche questa eventualità viene evidenziata da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che sottolinea come il Palermo sia pronto a intervenire soltanto qualora dovesse concretizzarsi un’uscita nel reparto offensivo.

Situazione diversa, ma comunque da monitorare, è quella di Gyasi. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno continua ad allenarsi regolarmente con il gruppo e resta pienamente inserito nei programmi di Inzaghi. Tuttavia, nelle ultime settimane di mercato il suo nome potrebbe tornare d’attualità qualora dovessero arrivare proposte considerate interessanti dalla società.

Le decisioni del Palermo dipenderanno quindi soprattutto dalle uscite. Se Le Douaron dovesse restare in Sicilia fino al termine della sessione estiva, difficilmente il club interverrebbe per aggiungere un altro attaccante. Al contrario, una sua eventuale cessione renderebbe necessario l’arrivo di un sostituto, trasformando in trattative concrete alcune piste oggi soltanto esplorative. È questo lo scenario delineato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, secondo cui le prossime settimane saranno determinanti per completare la rosa.

Nel frattempo si è definita l’operazione Gabriel Strefezza. Come riferisce ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno brasiliano ha sostenuto le visite mediche a Verona e ha successivamente firmato un contratto quadriennale con il Palermo. Nella giornata odierna è previsto il suo trasferimento a Perth, dove raggiungerà Inzaghi e i nuovi compagni impegnati nella tournée australiana.