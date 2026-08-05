Inzaghi a “Casa Sicilia”: «Speriamo di tornare in Australia l’anno prossimo da squadra di Serie A»

Si è svolta oggi a Perth l’inaugurazione di “Casa Sicilia”, nel corso della quale è intervenuto il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi. Nel corso dell’intervista l’allenatore ha ricordato Franco Baresi, scomparso prematuramente pochi giorni fa. Infine, per Inzaghi l’augurio è quello di tornare l’anno prossimo in Australia da squadra di Serie A.

«Ieri eravamo in viaggio nel momento del funerale Baresi, non ho potuto partecipare – ha spiegato Inzaghi -. È chiaro che Baresi era un monumento, un idolo del Milan, ma di tutto il calcio italiano, dei tifosi italiani».





Su Baresi, il tecnico rosanero ha aggiunto: «Per me prima di iniziare a giocare da professionista era sicuramente un esempio, poi ci ho giocato contro e l’ho sempre visto come un esempio da portare in campo. Nel Milan non abbiamo giocato insieme ma abbiamo condiviso tante vittorie, era una persona che stimavo molto, ci mancherà. Penso che sia stato il minimo quello che io, la società e il capitano abbiamo fatto oggi»

«Siamo molto onorati di essere qui, è un posto dove non ero mai stato – ha concluso Inzaghi -. Ho girato tanti stadi ma ho visto pochi pochi posti. Siamo molto contenti, per noi del Palermo è un motivo di grande orgoglio essere qui. Speriamo di fare dieci giorni belli con i nostri tifosi, cercare di fare due belle partite e poi magari tornare un altro anno in Australia con un’altra categoria».