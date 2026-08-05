Palermo, primo allenamento a Perth: i rosanero iniziano la tournée australiana

È iniziata ufficialmente l’avventura australiana del Palermo. Questa mattina i rosanero sono in campo per il primo allenamento a Perth, dando il via alla breve tournée che vedrà la squadra di Filippo Inzaghi prepararsi ai prossimi impegni internazionali. Nei prossimi giorni, infatti, il Palermo affronterà in amichevole il Melbourne City e la Juventus, due test di prestigio che chiuderanno questa parentesi estiva in Australia.

A documentare la prima seduta di lavoro è stato lo stesso club rosanero, che attraverso i propri canali social ha pubblicato un video con le immagini dell’allenamento. Sorrisi, intensità e primi contatti con il campo australiano per Brunori e compagni, accolti da un clima ideale per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.





La tournée australiana rappresenta un appuntamento storico per il Palermo, chiamato a confrontarsi con avversari di livello internazionale e a portare i colori rosanero dall’altra parte del mondo.

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