Giornale di Sicilia: “Marino promuove Strefezza: «È un grande colpo, può fare la differenza in Serie B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

L’arrivo di Gabriel Strefezza continua a raccogliere consensi. Tra i primi a esprimere il proprio giudizio c’è Pasquale Marino, allenatore che conosce molto bene il nuovo esterno del Palermo per averlo guidato alla Spal nella stagione 2020/21. Intervistato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il tecnico siciliano definisce senza esitazioni l’operazione messa a segno dal club rosanero come uno dei colpi più importanti dell’intero campionato.

«È un grande colpo»


La prima reazione di Marino all’acquisto è spontanea:

«L’hanno preso? Questo è un grande colpo».

Nel corso dell’intervista rilasciata a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, l’ex allenatore del Palermo descrive Strefezza come un professionista esemplare.

«È un professionista vero. Uno che si allena sempre al massimo e che non molla di un centimetro ogni allenamento».

«Alla Spal non potevo valorizzarlo fino in fondo»

Marino ricorda anche l’esperienza condivisa con il brasiliano alla Spal, spiegando come il sistema di gioco adottato allora non gli consentisse di esaltarne completamente le qualità.

«Avevamo una squadra costruita per giocare con il 3-5-2 e quindi non il modulo ideale per valorizzare le sue doti. Io lo facevo giocare come quinto di centrocampo e aveva naturalmente anche compiti di copertura, quindi offensivamente non era del tutto libero di esprimersi».

«Nel 4-2-3-1 può giocare ovunque»

Secondo Pasquale Marino, intervistato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il sistema di gioco adottato da Filippo Inzaghi rappresenta invece l’habitat ideale per il nuovo acquisto rosanero.

«Giocando in questa maniera Strefezza può praticamente agire in qualsiasi posizione. Non c’è praticamente differenza: può essere impiegato sia come trequartista di destra che al centro o a sinistra. Ha la qualità per poter essere protagonista in qualsiasi posizione. È davvero un giocatore importante e il suo arrivo è un crack per la Serie B».

Un Palermo sempre più competitivo

Marino guarda anche all’organico costruito dal Palermo, che con Strefezza completa un reparto offensivo composto da Johnsen, Hernani, Palumbo e Pohjanpalo.

«Il Palermo può tranquillamente giocare con il 4-2-3-1 e garantire alla squadra anche equilibrio, visto che sono tutti giocatori che hanno gamba. Ogni anno i rosanero fanno un mercato importante, questa volta non hanno fatto altro che continuare un percorso di crescita, a testimonianza della voglia che ha la società di raggiungere gli obiettivi stagionali».

Le parole di Marino, raccolte da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, confermano come l’acquisto di Strefezza venga considerato uno dei movimenti di mercato più significativi dell’estate in Serie B.

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