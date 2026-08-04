Juve Stabia, torna Tommaso Maggioni: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
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La Juve Stabia riabbraccia Tommaso Maggioni. Il club gialloblù ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del difensore dal Mantova, con un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Per il terzino classe 2001 si tratta di un ritorno a Castellammare di Stabia, dove aveva già giocato nella stagione 2022/23, collezionando 37 presenze e 2 reti. Dopo l’esperienza al Mantova, conclusa con 76 presenze, 5 gol e 4 assist, Maggioni è pronto a vestire nuovamente la maglia gialloblù. «Sono felice di tornare a Castellammare, appena ho ricevuto la chiamata della Juve Stabia ho detto subito sì», ha dichiarato il difensore

Ecco la nota:


“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Mantova Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Tommaso Maggioni, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.
Nato ad Alzano Lombardo il 22 agosto 2001, Maggioni è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2020/21 con la maglia dell’Arezzo in Serie C, collezionando 18 presenze.
Nel 2021/22 si è trasferito al Modena, dove è sceso in campo in 8 occasioni, prima di passare al Legnago Salus nel corso del mercato invernale, con cui totalizza 6 presenze.
Nella stagione successiva si trasferisce a Castellammare, disputando 37 partite e realizzando 2 reti. Dal 2023 è approdato al Mantova, con cui ha totalizzato 76 presenze, mettendo a segno 5 gol e servendo 4 assist.
Dopo il ritorno a Castellammare, Tommaso dichiara: “Sono felice di tornare a Castellammare dove mi sono trovato benissimo ed ho avuto uno step importante per la mia carriera. Appena il mio agente mi ha riferito della chiamata della Juve Stabia non ho esitato un solo istante a dire si. Ringrazio la società e il direttore per aver creduto in me, mi metterò a disposizione del mister e non vedo l’ora di tornare al Menti e dare tutto per i nostri tifosi“
Ufficio stampa e comunicazione S.S. Juve Stabia 1907”.

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