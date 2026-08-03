Palermo, road to Perth: i rosanero partono per l’Australia (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Screenshot 2026-08-03 164759

Dopo la fine del ritiro in Val Gardena ed alcuni giorni di vacanza, inizia ufficialmente per il Palermo la tournè australiana. Come si apprende da un video pubblicato sui canali social del club, i rosanero sono da poco partiti direzione Perth, dove affronteranno le amichevoli contro il Meulbourne City e la Juventus.

“Rieccoci 👋 🩷🖤 Noi stiamo partendo, sarà un lungo viaggio e tra poco spegneremo i telefoni. Voi avete una sola missione: riempire i commenti di GIF fino al nostro atterraggio 🛬🇦🇺👀” il messaggio social del club, accompagnato da una clip che ritrae i giocatori sorridenti e scherzosi salire sull’aereo per iniziare questo viaggio.


Per il Palermo inizia quindi una nuova tappa della preparazione prestagionale, dal sapore internazionale e con la possibilità di mettersi in mostra in una grande vetrina e contro grandi squadre.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Altre notizie

images

TMW: “Palermo, sondaggio per Gabrielloni: piace anche al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Palermo, al via la tournée australiana: partenza oggi, due amichevoli a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
moreo-pisa

Tuttosport: “Moreo torna nel mirino del Palermo, il Pisa apre alla cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Gage-Roads-_800x800-02-800x800

Giornale di Sicilia: “Palermo, parte la missione Australia: doppio test e appuntamento con i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa dalle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
inzaghi-gardini-mirri-osti-20-768x512

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora servono gli ultimi tasselli per completare una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
hernani

Giornale di Sicilia: “Hernani: «Palermo è un privilegio, qui per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
232fd8f834

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Di Nardo. I rosanero accelerano, ma il Pescara resiste”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (34) diakitè pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, il punto sulle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta il sogno per l’attacco. Osti cerca anche un esterno destro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Ugo Forello-3

La Sicilia: “Forello dopo il voto sul Barbera: «Respinti tutti gli emendamenti, hanno prevalso i giochi politici»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
resizer

La Sicilia: “Euro 2032, il Barbera è in corsa: ora Palermo sfida le grandi città italiane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-03 164759

Palermo, road to Perth: i rosanero partono per l’Australia (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
images

TMW: “Palermo, sondaggio per Gabrielloni: piace anche al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Immagine

Cesena, doppio colpo in arrivo: Fiori è fatto, D’Andrea a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (53) magnani pittarello

Catanzaro, Pittarello verso l’addio? Il Pisa insiste per l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Palermo, al via la tournée australiana: partenza oggi, due amichevoli a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026