Palermo, road to Perth: i rosanero partono per l’Australia (video)

Dopo la fine del ritiro in Val Gardena ed alcuni giorni di vacanza, inizia ufficialmente per il Palermo la tournè australiana. Come si apprende da un video pubblicato sui canali social del club, i rosanero sono da poco partiti direzione Perth, dove affronteranno le amichevoli contro il Meulbourne City e la Juventus.

“Rieccoci 👋 🩷🖤 Noi stiamo partendo, sarà un lungo viaggio e tra poco spegneremo i telefoni. Voi avete una sola missione: riempire i commenti di GIF fino al nostro atterraggio 🛬🇦🇺👀” il messaggio social del club, accompagnato da una clip che ritrae i giocatori sorridenti e scherzosi salire sull’aereo per iniziare questo viaggio.





Per il Palermo inizia quindi una nuova tappa della preparazione prestagionale, dal sapore internazionale e con la possibilità di mettersi in mostra in una grande vetrina e contro grandi squadre.

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