Cesena, doppio colpo in arrivo: Fiori è fatto, D’Andrea a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
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Il Cesena continua a essere protagonista sul mercato estivo e si prepara a chiudere due importanti operazioni in entrata. Il club romagnolo ha infatti definito l’arrivo di Antonio Fiori dal Mantova: il trasferimento avverrà con la formula del prestito con obbligo di riscatto, al termine di una trattativa portata avanti nelle ultime settimane.

Non finisce qui, perché la dirigenza bianconera è vicina a completare anche l’ingaggio di Luca D’Andrea dal Sassuolo. La trattativa è ormai alle battute finali e il giocatore potrebbe presto mettersi a disposizione del tecnico Alessandro Diamanti, rafforzando ulteriormente il reparto offensivo del Cesena in vista della nuova stagione di Serie B.


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