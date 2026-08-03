Palermo, al via la tournée australiana: partenza oggi, due amichevoli a Perth
Il Palermo è pronto a volare in Australia. La squadra allenata da Filippo Inzaghi partirà oggi pomeriggio alla volta di Perth, dove proseguirà la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2026/27.
L’arrivo della comitiva rosanero nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di martedì 4 agosto. Gli allenamenti si svolgeranno al Dorrien Gardens, con la prima seduta fissata per il pomeriggio di mercoledì 5 agosto.
Due test internazionali
Nel corso della tournée australiana il Palermo disputerà due amichevoli di prestigio.
Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto alle 19.00 locali (le 13.00 in Italia) al Sam Kerr Football Centre, dove i rosanero affronteranno il Melbourne City nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy.
Il secondo test si giocherà invece martedì 11 agosto alle 18.00 locali (le 12.00 in Italia) all’HBF Park contro la Juventus, nell’ambito del festival internazionale “Calcio Italiano”. Proprio nello stesso impianto, nel pomeriggio di lunedì 10 agosto, la squadra sosterrà anche la rifinitura.
Il rientro in Italia
L’ultimo allenamento a Perth è previsto per mercoledì 12 agosto. Al termine della seduta il Palermo farà rientro in Italia, riprendendo gli allenamenti a Palermo venerdì 14 agosto.
Lo ha comunicato ufficialmente il Palermo FC.