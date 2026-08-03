Palermo, al via la tournée australiana: partenza oggi, due amichevoli a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Il Palermo è pronto a volare in Australia. La squadra allenata da Filippo Inzaghi partirà oggi pomeriggio alla volta di Perth, dove proseguirà la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2026/27.

L’arrivo della comitiva rosanero nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di martedì 4 agosto. Gli allenamenti si svolgeranno al Dorrien Gardens, con la prima seduta fissata per il pomeriggio di mercoledì 5 agosto.


Due test internazionali

Nel corso della tournée australiana il Palermo disputerà due amichevoli di prestigio.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto alle 19.00 locali (le 13.00 in Italia) al Sam Kerr Football Centre, dove i rosanero affronteranno il Melbourne City nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy.

Il secondo test si giocherà invece martedì 11 agosto alle 18.00 locali (le 12.00 in Italia) all’HBF Park contro la Juventus, nell’ambito del festival internazionale “Calcio Italiano”. Proprio nello stesso impianto, nel pomeriggio di lunedì 10 agosto, la squadra sosterrà anche la rifinitura.

Il rientro in Italia

L’ultimo allenamento a Perth è previsto per mercoledì 12 agosto. Al termine della seduta il Palermo farà rientro in Italia, riprendendo gli allenamenti a Palermo venerdì 14 agosto.

Lo ha comunicato ufficialmente il Palermo FC.

Altre notizie

moreo-pisa

Tuttosport: “Moreo torna nel mirino del Palermo, il Pisa apre alla cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Gage-Roads-_800x800-02-800x800

Giornale di Sicilia: “Palermo, parte la missione Australia: doppio test e appuntamento con i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa dalle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
inzaghi-gardini-mirri-osti-20-768x512

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora servono gli ultimi tasselli per completare una squadra da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
hernani

Giornale di Sicilia: “Hernani: «Palermo è un privilegio, qui per vincere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
232fd8f834

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Di Nardo. I rosanero accelerano, ma il Pescara resiste”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (34) diakitè pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, il punto sulle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta il sogno per l’attacco. Osti cerca anche un esterno destro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Ugo Forello-3

La Sicilia: “Forello dopo il voto sul Barbera: «Respinti tutti gli emendamenti, hanno prevalso i giochi politici»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
resizer

La Sicilia: “Euro 2032, il Barbera è in corsa: ora Palermo sfida le grandi città italiane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
WhatsApp Image 2026-08-02 at 23.33.13

L’Arandina vince il Trofeo Mike Morra: decisivo il successo ai rigori sul Messina

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
Screenshot 2026-08-02 230136

Trofeo Mike Morra, Ferazzoli: «Conta il percorso. Micoli? Ha preso una botta»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Palermo, al via la tournée australiana: partenza oggi, due amichevoli a Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Palermo ancora tra le favorite. Ma Modena e Padova sognano il colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
moreo-pisa

Tuttosport: “Moreo torna nel mirino del Palermo, il Pisa apre alla cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
Gage-Roads-_800x800-02-800x800

Giornale di Sicilia: “Palermo, parte la missione Australia: doppio test e appuntamento con i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa dalle uscite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 3, 2026