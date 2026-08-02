L’Arandina vince il Trofeo Mike Morra: decisivo il successo ai rigori sul Messina

È l’Arandina CF ad aggiudicarsi il Trofeo Mike Morra. La formazione spagnola ha conquistato il torneo superando il Messina ai calci di rigore nell’ultima sfida della serata, al termine di un confronto equilibrato.

Dopo aver già battuto l’Athletic Club Palermo nella gara inaugurale, l’Arandina ha completato il proprio percorso con il successo dal dischetto contro il Messina, alzando così il trofeo.





Si chiude così una serata di sport, spettacolo e condivisione che ha visto protagoniste Arandina CF, Messina e Athletic Club Palermo, regalando al pubblico presente emozioni e partite combattute fino all’ultimo.