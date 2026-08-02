Miccoli Legends, dal 10 agosto via alla vendita dei biglietti

Fabrizio Miccoli ha scelto il proprio profilo Instagram per annunciare un evento speciale che segnerà il suo definitivo saluto al calcio. L’ex capitano del Palermo ha comunicato che dal 10 agosto saranno disponibili i biglietti per la “Miccoli Legends”, la gara d’addio in programma il 26 settembre allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Sarà una serata ricca di emozioni, durante la quale Miccoli avrà l’opportunità di riabbracciare tanti ex compagni di squadra e gli amici che hanno condiviso con lui momenti importanti della sua carriera. Un appuntamento pensato anche per i tifosi rosanero, che potranno rendere omaggio a uno dei calciatori più rappresentativi della storia recente del club.





Nel messaggio pubblicato sui social, Miccoli ha espresso tutta la sua emozione per l’evento: “Il 26 settembre, al Renzo Barbera, avrò la possibilità di ritrovare tanti amici e, soprattutto, tutti voi che in questi anni mi avete fatto sentire parte della vostra famiglia. Spero di condividere con voi questo momento. Ci vediamo al Barbera.”

I tagliandi saranno acquistabili attraverso il circuito Vivaticket a partire dal 10 agosto. La “Miccoli Legends” si preannuncia come una grande festa di sport e di ricordi, con la partecipazione di numerosi ex protagonisti che hanno condiviso il campo con l’indimenticato numero 10 rosanero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Miccoli (@fabrizio_miccoli)