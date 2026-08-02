Giornale di Sicilia: “Euro 2032, Palermo sfida Napoli, Cagliari e Salerno: a settembre il verdetto della Figc”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 2, 2026
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La corsa di Palermo verso Euro 2032 entra nel vivo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la Figc ha ufficializzato la candidatura del capoluogo siciliano tra le 13 città italiane che puntano a ospitare le gare della rassegna continentale. I posti disponibili saranno cinque e, per quanto riguarda il Sud Italia, Palermo dovrà confrontarsi con Napoli, Cagliari e Salerno.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il primo verdetto della Federazione dovrebbe arrivare intorno al 15 settembre. Palermo può contare su un progetto già avviato e su un piano di investimenti sostenuto sia da capitali pubblici sia privati, ma resta fondamentale completare entro i prossimi 60 giorni il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF), passaggio indispensabile per la firma definitiva della convenzione.


Il Giornale di Sicilia, attraverso il racconto di Alessandro Arena, ripercorre anche le ore decisive che hanno preceduto l’invio del dossier. Martedì il progetto sembrava destinato a interrompersi, dopo la presa di posizione del Palermo FC, che aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi dall’operazione a causa delle modifiche introdotte dagli uffici comunali rispetto alla convenzione originaria. Le successive interlocuzioni tra il club e l’amministrazione hanno però permesso di trovare un accordo, culminato con il voto favorevole del Consiglio comunale e con l’invio della candidatura alla Figc.

Il Palermo FC ha definito il risultato come «Il coronamento di un percorso straordinario», sottolineando che la candidatura è nata da una posizione iniziale di svantaggio rispetto ad altre città, ma è riuscita a diventare una delle più credibili grazie «alla qualità della proposta progettuale, alla rapidità del lavoro svolto e alla capacità di fare sistema». Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club ha ribadito che il progetto rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del City Football Group nei confronti di Palermo, dopo la realizzazione del centro sportivo e i continui investimenti sul club.

Nel comunicato, la società ha inoltre espresso gratitudine per la collaborazione con le istituzioni, ribadendo l’obiettivo di trasformare il nuovo Renzo Barbera non soltanto nella casa del Palermo, ma in un’infrastruttura moderna capace di lasciare un’eredità duratura alla città, ben oltre l’eventuale assegnazione di Euro 2032.

Tra le novità emerse dopo l’approvazione della delibera figura anche l’ordine del giorno presentato dalla consigliera di Fratelli d’Italia Teresa Leto, approvato dal Consiglio comunale. Il provvedimento impegna l’amministrazione a rinunciare ai biglietti omaggio e ai posti riservati in tribuna autorità destinati a consiglieri comunali e assessori, per assegnarli invece a scuole, associazioni e realtà del territorio. «I privilegi delle istituzioni possono diventare opportunità per la comunità», ha dichiarato Leto, spiegando che l’obiettivo è offrire ai giovani e alle realtà sociali la possibilità di vivere le partite del Palermo.

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