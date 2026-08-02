Corriere dello Sport: “Catanzaro, ufficiale Ruggero. Pisa, Zanon è realtà e attesa per Ferrah”

Il Catanzaro continua a muoversi con decisione sul mercato. Come riportato da Carlo Talarico, Beniamino Pescatore e Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, i giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Marco Ruggero dallo Spezia. Il classe 2000 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e ha firmato un contratto fino a giugno 2029 in caso di esercizio dell’opzione. Il suo arrivo è destinato a raccogliere l’eredità di Nicolò Brighenti, passato al Vicenza.

Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Ciro Polito insiste anche per il centrocampista Lucas Felippe del Potenza, autore di 9 gol e 5 assist nell’ultimo campionato di Serie C. Sul giocatore c’è però anche l’interesse dell’Ascoli.





Sempre in casa Catanzaro è ormai vicino il trasferimento dell’esterno Costantino Favasuli al Napoli per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, somma che sarà divisa con la Fiorentina. Per il reparto offensivo, inoltre, il club calabrese segue il giovane Riccardo Braschi, centravanti della Primavera viola.

La Sampdoria continua a lavorare con il Sassuolo per riportare in blucerchiato Nicholas Pierini con la formula del prestito.

Il Cesena, invece, attende gli arrivi degli attaccanti Alessandro Debenedetti e Antonio Fiori, che raggiungeranno il club rispettivamente da Genoa e Mantova.

Tra le altre operazioni riportate dal Corriere dello Sport, il Verona ha ufficializzato l’acquisto dell’esterno offensivo polacco Kacper Sezonienko dal Lechia Danzica.

L’Avellino completa un tris di cessioni verso il Foggia: dopo Panico e Todisco, anche Damiano Cancellieri è pronto a trasferirsi in rossonero. Nel frattempo è stato definito anche il passaggio di Alessio Tribuzzi al Bari.

La Juve Stabia segue con interesse Justin Kumi del Sassuolo, mentre il Crotone monitora il giovane Arthur Spadoni.

Il Pisa continua il pressing per il portiere Alessandro Confente e ha ufficializzato l’arrivo del laterale destro Simone Zanon dalla Carrarese. Ai toscani andranno quasi 2 milioni di euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto triennale. Resta invece da completare l’iter burocratico per Hichem Ferrah, acquistato dal Lille: il transfer è l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità.