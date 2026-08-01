Pisa, in arrivo Zanon e Ferrah

Il Pisa è pronto a mettere a segno due nuovi colpi di mercato. Secondo quanto riportato da SkySport, Simone Zanon e Ichem Ferrah sono infatti in sede per firmare i rispettivi contratti che li legheranno al club nerazzurro.

Zanon, difensore classe 2001, arriva dalla Carrarese dopo l’ultima stagione disputata in Toscana, mentre Ferrah, esterno offensivo, è reduce dall’esperienza con il Lille e rappresenta un innesto di prospettiva per la formazione pisana.





Una volta completato l’iter burocratico e apposte le firme sui contratti, il club potrà annunciare ufficialmente i due acquisti, che saranno così a disposizione di Paolo Bianco per l’inizio della nuova stagione.