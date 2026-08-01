Giornale di Sicilia: “Vavassori in arrivo, poi il Palermo cerca l’ultimo tassello per l’attacco”

Il Palermo è ormai vicino a completare il proprio mercato estivo. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il prossimo passo sarà l’ufficializzazione dell’arrivo di Dominic Vavassori, esterno offensivo classe 2005 proveniente dall’Atalanta, operazione ormai definita e in attesa soltanto della formalizzazione.

Secondo il Giornale di Sicilia, con l’innesto di Vavassori la rosa di Filippo Inzaghi sarà praticamente completa, ma la dirigenza rosanero continuerà a lavorare soprattutto sul reparto offensivo. L’obiettivo è aggiungere ancora qualità e alternative sulle corsie esterne per consegnare all’allenatore un attacco il più possibile competitivo.





Tra i nomi ancora monitorati resta Issiaka Kamate dell’Inter. Il Palermo, spiega Massimiliano Radicini, ha già costruito una base d’intesa con il club nerazzurro, ma manca ancora il via libera del calciatore, che al momento non sembra orientato ad accettare il trasferimento in Sicilia.

Parallelamente il club guarda anche al mercato estero per individuare un esterno offensivo di destra, profilo ritenuto prioritario per completare il reparto avanzato.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre che resta aperta la situazione di Jérémy Le Douaron, seguito dal Troyes, mentre nelle prossime settimane saranno valutate anche le posizioni di Gyasi, Brunori, Blin, Diakitè e Buttaro, tutti giocatori che potrebbero lasciare Palermo qualora arrivassero offerte ritenute soddisfacenti.

Con la base della squadra ormai definita e l’arrivo imminente di Vavassori, il Palermo si prepara così agli ultimi movimenti di mercato, concentrando le proprie energie sugli innesti offensivi che dovranno completare l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi.