Ufficiale: Viti ritorna alla Sampdoria a titolo definitivo
Arriva l’annuncio di un gradito ritorno per la difesa della Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Mattia Viti. Il centrale difensivo classe 2002, nelle scorse settimane accostato al Palermo, ha firmato un contratto che lo lega ai liguri fino al 30 giugno 2030.
Questo il comunicato del club:
’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Mattia Viti (Borgo San Lorenzo, 24 gennaio 2002) dall’O.C.G. Nice. Il difensore ha firmato con la Sampdoria un contratto fino al 30 giugno 2030. Per Mattia è un ritorno alla Sampdoria, questa volta a titolo definitivo, per dare continuità al percorso iniziato insieme nella seconda metà della scorsa stagione. Bentornato, Mattia!”