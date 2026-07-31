Avellino, lo Spezia irrompe su Cinquegrano: è duello per l’esterno del Sassuolo

Lo Spezia si conferma tra le società più attive di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver piazzato il colpo in porta assicurandosi l’esperienza di Alessandro Micai (svincolatosi dalla Reggiana), il club ligure ha deciso di sferrare un’importante offensiva per rinforzare le corsie esterne. Il nome finito nel mirino delle “Aquile” è quello di Simone Cinquegrano.

Lo Spezia punta Cinquegrano, ma l’Avellino è in vantaggio

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, i dirigenti dello Spezia avrebbero messo gli occhi sul giovane esterno di proprietà del Sassuolo, reduce dall’esperienza in prestito con la maglia dell’Inter U23 dove ha collezionato ben 37 presenze e 2 reti.





L’inserimento dei liguri rischia di complicare i piani dell’Avellino. Gli irpini, dopo aver incontrato diversi ostacoli nelle trattative per arrivare a Lulli della Roma (che rappresentava la prima scelta per la fascia), hanno virato con decisione proprio su Cinquegrano.

Come rilanciato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’intesa tra l’Avellino e il giocatore sembrava ormai a un passo dal definirsi. Bisognerà ora capire se il blitz improvviso dello Spezia riuscirà a cambiare le carte in tavola o se i biancoverdi riusciranno a mandare in porto l’operazione in tempi brevi.