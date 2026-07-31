Brunori-Cremonese, torna d’attualità la pista: possibile affondo nelle prossime settimane

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo carrarese 5-0 (131) brunori

Si riaccende una pista di mercato che riguarda il futuro di Matteo Brunori. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Cremonese sarebbe tornata a valutare l’attaccante del Palermo come rinforzo per il reparto offensivo.

L’interesse del club grigiorosso, già emerso nelle scorse settimane, potrebbe infatti trasformarsi in qualcosa di più concreto nel corso delle prossime settimane, quando il mercato entrerà nella sua fase decisiva.


Al momento si tratta di un’indiscrezione, ma il nome di Brunori continua a essere accostato alla Cremonese in vista di un possibile affondo.

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