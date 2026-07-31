Nuovo Barbera, Schifani: «Passo importante per Palermo, la Regione conferma 60 milioni di euro»
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con favore l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera sulla convenzione per il Nuovo Barbera, ribadendo il sostegno della Regione al progetto di riqualificazione dell’impianto.
«Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione della delibera del Consiglio comunale che rappresenta un passaggio importante nel percorso di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera».
Schifani ha evidenziato l’importanza del provvedimento per la città e per il futuro dell’impianto di viale del Fante.
«È una buona notizia per Palermo, per i suoi tifosi e per l’intera città, che merita un impianto moderno, sicuro e all’altezza delle grandi competizioni internazionali».
Il presidente della Regione ha quindi confermato l’impegno finanziario di Palazzo d’Orléans a sostegno dell’opera.
«La Regione Siciliana conferma il proprio impegno con lo stanziamento di 60 milioni di euro, una scelta strategica che consentirà di accompagnare questo progetto di rilievo, con ricadute positive non solo sullo sport, ma anche sull’economia e sull’immagine del territorio».