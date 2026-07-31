Nuovo Barbera, Anello: «Risultato storico, Palermo può candidarsi a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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L’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, ha commentato con soddisfazione l’approvazione in Consiglio comunale della delibera sulla convenzione per il Nuovo Barbera, definendola un passaggio storico per il futuro della città e per la candidatura di Palermo a Euro 2032.

«Ce l’abbiamo fatta! Dopo una maratona di 24 ore in Consiglio comunale abbiamo appena approvato la delibera sullo stadio Renzo Barbera, ultimo tassello di un iter amministrativo lungo e complesso che dà oggi la possibilità alla città di presentare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e successivamente alla UEFA tutta la documentazione necessaria per candidare Palermo a Euro 2032».


Anello ha sottolineato il lavoro svolto negli ultimi mesi, definendo il percorso compiuto un risultato di squadra.

«È un risultato storico, frutto di un lavoro di squadra che in soli dieci mesi ha prodotto praticamente un miracolo».

L’assessore ha poi evidenziato l’importanza dell’investimento previsto per la riqualificazione dell’impianto e dell’area circostante.

«La riqualificazione dello stadio, progetto da 380 milioni di euro, darà un volto nuovo sia all’impianto di viale del Fante sia alle aree circostanti, garantendo sviluppo economico e lavoro per i prossimi anni. Uno straordinario investimento per il futuro della città, un sogno che si realizza per i palermitani».

Infine, Anello ha rivolto un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito all’iter amministrativo.

«Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla, i colleghi assessori, i consiglieri comunali, il Palermo FC, il presidente della Regione Renato Schifani, gli uffici tecnici comunali e tutti gli enti che hanno rilasciato i vari pareri. Avanti così. Palermo cresce con lo sport».

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