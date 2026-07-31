Nuovo Barbera, Ferrandelli: «Scelta strategica che apre una nuova stagione di investimenti per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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L’assessore alle Politiche Abitative, Fabrizio Ferrandelli, ha commentato l’approvazione in Consiglio comunale della convenzione tra il Comune di Palermo e il City Football Group per la riqualificazione del Nuovo Barbera, definendo il voto dell’Aula una tappa fondamentale per il futuro della città.

«Oggi il Consiglio comunale ha scritto una pagina importante per il futuro di Palermo, approvando la convenzione con il City Football Group per lo stadio Renzo Barbera».


Secondo Ferrandelli, il progetto rappresenta una scelta strategica destinata a produrre effetti ben oltre l’ambito sportivo.

«Si tratta di una scelta strategica che apre la strada a un investimento di centinaia di milioni di euro, destinato a trasformare il Barbera in un impianto moderno, all’altezza delle grandi sfide sportive internazionali, e a riqualificare l’intera area circostante, creando nuovi spazi, opportunità e servizi per la città».

L’assessore sottolinea come l’intervento possa diventare un volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

«Non è solo un progetto sportivo: è un investimento sull’immagine di Palermo, sulla sua capacità di attrarre eventi, valorizzare le attività sportive e culturali, generare sviluppo economico, occupazione e nuove occasioni di crescita».

Ferrandelli evidenzia inoltre il lavoro svolto durante il lungo confronto in Aula che ha preceduto il voto.

«Dopo settimane di confronto intenso e ore di dibattito in Aula, ha prevalso il senso di responsabilità e l’interesse generale. Pur nel rispetto delle diverse sensibilità politiche, il Consiglio ha scelto di guardare avanti, mettendo al centro il futuro della città».

Infine, l’assessore guarda alle prossime tappe del progetto.

«È una svolta significativa, che restituisce fiducia e apre una nuova stagione di investimenti e di rilancio per Palermo. Continuiamo a lavorare con determinazione perché ogni grande progetto si traduca in benefici concreti per i cittadini».

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