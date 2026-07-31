Nuovo Barbera, Russo (FdI): «Palermo ha atteso troppo, ora il nuovo stadio può diventare realtà»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, ha commentato l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, sottolineando come il via libera rappresenti una svolta attesa da anni per la città e un passaggio decisivo anche in ottica Euro 2032.

«Palermo attendeva da tanto, forse troppo, tempo un nuovo stadio e oggi finalmente questo obiettivo può diventare realtà. La città sarà pronta ad accogliere gli Europei del 2032 e il nuovo Renzo Barbera sarà uno stadio all’avanguardia, moderno, funzionale e in linea con tutti gli standard europei richiesti per ospitare eventi sportivi di questa portata».


Russo ha quindi ripercorso il lungo iter amministrativo che ha portato all’approvazione del provvedimento, evidenziando il ruolo delle istituzioni coinvolte.

«Il nuovo stadio arriva al termine di un lungo e complesso iter amministrativo e istituzionale e rappresenta il risultato della giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla e, in particolare, grazie al lavoro portato avanti con determinazione e serietà dall’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, che ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di trasformare questo progetto in realtà».

Il senatore di Fratelli d’Italia ha inoltre ringraziato tutti i soggetti che hanno contribuito al percorso.

«Tutto questo è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità e all’importante investimento del Palermo FC, al sostegno della Regione Siciliana e del Governo nazionale. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri di Fratelli d’Italia guidati dal capogruppo Giuseppe Milazzo per il loro determinante operato, così come all’intero Consiglio comunale, che ha lavorato esclusivamente nell’interesse della città».

Infine, Russo ha ribadito il valore strategico del progetto per il futuro di Palermo.

«Quello del Barbera è un progetto strategico non soltanto per lo sport, ma per l’intera città. Un nuovo stadio significa investimenti, occupazione, turismo, eventi e una straordinaria occasione per promuovere Palermo a livello internazionale».

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