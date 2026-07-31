Nuovo Barbera, via libera all’ordine del giorno: i biglietti omaggio saranno destinati a scuole e associazioni

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato un ordine del giorno presentato dalla consigliera Teresa Leto e sottoscritto anche dai consiglieri Giuseppe Milazzo e Salvo Alotta, relativo alla destinazione dei biglietti omaggio previsti nell’ambito della convenzione del Nuovo Barbera.

Il documento impegna l’Amministrazione comunale a rinunciare ai tagliandi e ai posti riservati agli amministratori per destinarli a finalità sociali.





«L’Amministrazione Lagalla si impegna a rinunciare ai biglietti omaggio destinati al Consiglio comunale e agli assessori, nonché alle poltrone autorità, in favore di scuole e associazioni».

L’obiettivo dell’ordine del giorno è favorire la partecipazione di studenti e realtà associative del territorio agli eventi ospitati dallo stadio, privilegiando un utilizzo sociale dei posti riservati alle istituzioni.