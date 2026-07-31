Nuovo Barbera, Forello: «Il Comune sta facendo la sua parte. Restano dubbi sul PEF»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Prosegue il confronto in Consiglio comunale sulla convenzione per il Nuovo Barbera. Nel corso del dibattito è intervenuto il consigliere Ugo Forello, che ha concentrato il proprio intervento sugli aspetti tecnici del Piano Economico Finanziario (PEF) legato all’operazione di riqualificazione dello stadio.

Forello ha evidenziato come, a suo giudizio, l’impegno economico non ricada esclusivamente sul Palermo FC.


«La Palermo Calcio mette più soldi e subito. Ma il Comune di Palermo sta facendo la sua parte. Abbiamo trovato 10 milioni. Ci sono poi i 72 milioni di euro di mancato introito sul canone e i 27 milioni di euro in meno per agevolazioni IMU e Cup. Ciò oltre ai 60 milioni di euro messi dalla Regione».

Il consigliere ha poi spiegato che il nodo principale resta il contenuto del Piano Economico Finanziario, sul quale ha rilevato alcune criticità di natura tecnica.

«Uno dei punti centrali della questione è ovviamente il PEF. Ho ravvisato una serie di incongruenze ma di cui vorrei ne rimanesse traccia. In particolare sugli indici relativi al costo del denaro e al rendimento del progetto».

Forello ha infine auspicato che le osservazioni possano essere valutate nella futura revisione del documento.

«Visto che questo documento sarà modificato, magari potranno essere prese in considerazione in quella sede».

Il dibattito sulla convenzione del Nuovo Barbera prosegue nell’Aula del Consiglio comunale con gli interventi dei consiglieri prima della votazione finale.

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