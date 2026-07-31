Addio a Franco Baresi

Il mondo del calcio è in lutto. Franco Baresi è morto, lasciando un vuoto immenso nel Milan, nella Nazionale italiana e tra tutti gli appassionati di questo sport. Con la sua scomparsa se ne va uno dei più grandi difensori della storia, simbolo di eleganza, leadership e fedeltà ai colori rossoneri.

A dare la notizia è stato il Milan con un commosso comunicato ufficiale, nel quale il club ha ricordato il proprio storico capitano sottolineando come il suo esempio, la sua umanità e i suoi valori resteranno per sempre parte integrante del DNA rossonero. La società ha inoltre espresso la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia.





Bandiera assoluta del Milan, Franco Baresi ha legato tutta la sua carriera al club rossonero, diventandone il capitano e il simbolo di una delle squadre più vincenti della storia del calcio. La maglia numero 6, ritirata dal Milan dopo il suo addio al calcio, rappresenta ancora oggi un’icona di appartenenza, sacrificio e amore per quei colori.

Con il suo carisma, la sua classe e le sue straordinarie qualità difensive, Baresi ha conquistato trofei nazionali e internazionali, entrando di diritto nell’Olimpo del calcio mondiale. È stato un punto di riferimento per intere generazioni di calciatori e tifosi, incarnando valori che hanno superato il semplice risultato sportivo.

La sua scomparsa lascia un dolore profondo non solo nell’ambiente rossonero, ma in tutto il calcio italiano e internazionale. Se ne va una leggenda, un campione che ha scritto pagine indelebili della storia di questo sport e che continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha visto guidare il Milan e la Nazionale con orgoglio e straordinaria personalità.