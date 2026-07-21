Palermo Ladies Open, Grant sogna la Top 100: oggi il derby con Basiletti apre il programma sul Centrale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Grant

Il 37° Palermo Ladies Open entra nel vivo con una delle sfide più attese del primo turno. Oggi, alle ore 17 sul Campo Centrale, andrà in scena il derby italiano tra Tyra Caterina Grant e Noemi Basiletti, incontro che segnerà l’esordio della testa di serie numero 3 del torneo.

Grant, diciotto anni e numero 148 del ranking mondiale, arriva a Palermo dopo una stagione in costante crescita, nonostante un avvio rallentato da alcuni problemi fisici.


«Sono molto contenta di come sta andando la stagione, anche se è iniziata un po’ in ritardo proprio per qualche problema fisico. Adesso sto raccogliendo risultati importanti», ha spiegato la giovane azzurra.

Tra gli obiettivi della tennista italiana c’è quello di entrare stabilmente tra le prime cento del mondo.

«La Top 100 è un obiettivo concreto. Questo è un torneo importante per migliorare il mio ranking e disputare partite di livello. Finora è stata un’ottima stagione e questo mi dà ancora più fiducia».

La crescita di Grant passa soprattutto dalle esperienze maturate nei tornei dello Slam.

«Il mio obiettivo è riuscire a partecipare con continuità agli Slam. Quest’anno sono entrata nel tabellone principale di Wimbledon ed è stata una grande soddisfazione. Giocare partite di questo livello mi ha aiutata tantissimo a crescere».

Lo sguardo è rivolto anche al futuro, con un sogno ben preciso.

«Los Angeles 2028 è sicuramente un obiettivo. Rappresentare l’Italia alle Olimpiadi sarebbe un motivo di grandissimo orgoglio».

Tra i ricordi più emozionanti della sua giovane carriera resta anche l’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica dopo il successo dell’Italia nella Billie Jean King Cup.

«L’incontro con il Presidente Sergio Mattarella è stato incredibile. È uno dei momenti più belli della mia vita e un’esperienza che porterò sempre con me».

L’esordio di oggi avrà anche un significato speciale dal punto di vista personale, visto che dall’altra parte della rete ci sarà una delle sue migliori amiche.

«Con Noemi Basiletti ci conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo già giocato due volte una contro l’altra e sono sempre state partite complicate. È un’ottima giocatrice e sono sicura che sarà una bellissima sfida. Spero che questa volta possa andare bene per me».

Intanto il tabellone principale ha già emesso i primi verdetti. Deborah Chiesa è stata eliminata dalla marocchina Yasmine Kabbaj, vittoriosa per 6-4 6-1. Successo netto anche della russa Erika Andreeva, che ha superato la macedone Lina Gjorcheska con il punteggio di 6-2 6-0, mentre la serba Lola Radivojevic, quinta testa di serie, ha sconfitto la russa Sofya Lansere per 6-1 3-6 6-1.

Il programma di oggi

Sul Campo Centrale (inizio ore 17):

Noemi Basiletti vs Tyra Caterina Grant (3)
Isabella Pistola vs Lucia Bronzetti (2)
Non prima delle ore 20: Anastasia Abbagnato vs Clara Burel

Sul Campo 6:

Francesca Jones (1) vs Daria Astakhova
Alice Rame vs Anastasia Tikhonova
Miriam Bulgaru vs Caijsa Hennemann

Sul Campo 2:

Caroline Werner vs Mina Hodzic
Tamara Zidansek (4) vs Alevtina Ibragimova
Doppio: McAdoo/Nagy vs Kabbaj/Spiteri

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