Repubblica: “Palermo, l’omaggio di Pohjanpalo e le scritte con i droni. Il Festino versione 3.0”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
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Il 401° Festino di Santa Rosalia si apre con una novità che coinvolge anche il Palermo. Come racconta la Repubblica Palermo, tra i protagonisti della serata ci saranno infatti anche tre calciatori rosanero che, attraverso un videomessaggio, renderanno omaggio alla Santuzza, patrona della città. Tra loro anche il bomber Joel Pohjanpalo, simbolo della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Secondo la Repubblica Palermo, il Festino prenderà il via questa sera alle 21.20 da Palazzo Reale e accompagnerà i palermitani lungo il tradizionale percorso fino al Foro Italico. L’edizione 2026, firmata per il terzo anno consecutivo da Odd Agency e CoopCulture con la direzione artistica di Luca Pintacuda, avrà come filo conduttore la figura della Rosalia normanna, intrecciando la storia della santa con quella dei Normanni e della città di Palermo. Gli organizzatori prevedono la presenza di circa 400 mila persone.


Come evidenzia ancora la Repubblica Palermo, il carro progettato dall’architetto Mario Cucinella, lungo undici metri, alto oltre dieci e dal peso di sedici tonnellate, rappresenterà un giardino ispirato alla biodiversità della città. Dopo la partenza da Palazzo Reale, il corteo raggiungerà la Cattedrale, dove sono previsti spettacoli, il messaggio dell’arcivescovo Corrado Lorefice e le esibizioni di un corpo di ballo composto da quaranta danzatori, con la partecipazione di Giusy Buscemi ed Ester Pantano.

Nel racconto di la Repubblica Palermo, uno dei momenti più significativi sarà quello ai Quattro Canti, dove il sindaco Roberto Lagalla salirà sul carro insieme al presidente della Regione Normandia Hervé Morin e a Maria Concetta D’Amaso, madre della piccola Alessia, tifosa del Palermo scomparsa lo scorso maggio all’età di otto anni dopo aver combattuto contro una malattia. La sua presenza rappresenterà un omaggio alla forza e al coraggio della bambina, diventata un simbolo per l’intera città.

Il Festino si concluderà come da tradizione al Foro Italico con lo spettacolo pirotecnico sul mare, mentre durante il percorso saranno protagonisti anche videomapping, giochi di luce e uno spettacolo di droni. Per seguire la manifestazione sarà disponibile anche l’app “Festino in tasca”, oltre alla diretta streaming sui canali ufficiali del Comune di Palermo.

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