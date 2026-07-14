Tuttosport: “Di Nardo-Catanzaro. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Catanzaro riparte dopo aver sfiorato la Serie A e lo fa affidando la panchina a Giorgio Gorgone, chiamato a raccogliere l’eredità di Alberto Aquilani. Come racconta Tuttosport, i giallorossi iniziano la quarta stagione consecutiva in Serie B con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste e con un mercato che potrebbe regalare un colpo importante in attacco.

Secondo Tuttosport, il nome in cima alla lista del direttore sportivo Ciro Polito è quello di Antonio Di Nardo, attaccante del Pescara reduce da 14 reti nella scorsa Serie B. Gorgone conosce bene il centravanti per averlo allenato in Abruzzo e gradirebbe ritrovarlo anche a Catanzaro.





L’operazione resta complessa. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani continua a chiedere circa 3,2 milioni di euro e sul giocatore resta vivo anche l’interesse del Frosinone. Tuttavia, Tuttosport evidenzia come la cessione ormai imminente di Mattia Liberali al Como possa garantire al Catanzaro le risorse necessarie per tentare l’affondo decisivo.

Nel frattempo è già arrivato il giovane esterno Francesco Reita, classe 2008 proveniente dal Monza.

Durante la presentazione ufficiale, il presidente Floriano Noto ha fissato la linea del club.

«L’obiettivo non è la Serie A, ma migliorare la società».

Parole raccolte da Tuttosport, alle quali hanno fatto seguito quelle del nuovo allenatore.

«Ringrazio il presidente e il direttore Polito per aver creduto in me. Ricevere la chiamata del Catanzaro è stato motivo di orgoglio. So bene che questa squadra ha alzato le aspettative e che ci sarà grande attenzione sul nostro lavoro. Per qualcuno questa può sembrare una patata bollente, per me è semplicemente una sfida affascinante».

Gorgone ha poi spiegato quale sarà il suo approccio tecnico.

«Dopo la prima telefonata ho detto: “Questo è il mio presidente”. Sarebbe poco intelligente non valutare ciò che è stato fatto in questi anni, cercherò di sfruttarlo mettendo ovviamente qualcosa di mio».

Nella seconda parte dell’articolo, Tuttosport fa il punto sulle altre operazioni di Serie B. Il Pisa accoglie il centrocampista Giuseppe Leone, svincolato dalla Juve Stabia, e continua a seguire Simone Zanon, Matteo Cocchi e Omar Correia.

Il Modena ha ufficializzato l’arrivo di Gaston Brugman, mentre l’Ascoli ha definito l’ingaggio di Gennaro Acampora.

Il Mantova continua a muoversi con decisione: dopo Filippo Vesentini, sono arrivati Lorenzo Ignacchiti, Ismael Cajazzo e Matteo Spinaccè dall’Inter.

Tra le altre operazioni segnalate da Tuttosport, la Carrarese ha ufficializzato Moustapha Cissé dall’Atalanta Under 23, l’Entella ha preso il difensore Mattia Motolese, l’Arezzo ha chiuso per Mattia Sala, la Juve Stabia è pronta ad accogliere Terrence Douglas, il Benevento ha definito l’arrivo di Leonardo Sernicola, mentre la Cremonese ha rinnovato fino al 2030 il contratto dell’attaccante David Stuckler.