Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Corona verso l’Entella, cresce l’interesse per Vasic”
Il Palermo continua a pianificare anche gli interventi negli altri reparti e a definire le operazioni in uscita. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero mantiene viva l’attenzione sulla fascia sinistra e lavora parallelamente per sfoltire l’organico.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per il ruolo di vice Augello continua a piacere Bozzolan della Reggiana. Il terzino classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Milan, viene considerato il profilo ideale per completare il reparto difensivo.
Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sul fronte delle uscite è ormai attesa l’ufficialità del trasferimento di Giacomo Corona all’Entella. Cresce inoltre il numero delle pretendenti per Vasic, mentre restano al momento in stand-by le situazioni degli altri giocatori destinati a lasciare Palermo nelle prossime settimane.