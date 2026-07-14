Corriere dello Sport: “Palermo, Estevez si presenta: «Qui come in Argentina». Parte la campagna abbonamenti”

Il Palermo accoglie Nahuel Estevez, primo argentino dell’era City Football Group, e continua a lavorare sia sul mercato sia sull’organizzazione della nuova stagione. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista si è presentato nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, raccontando le motivazioni che lo hanno spinto a sposare il progetto rosanero e fissando gli obiettivi della stagione.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Estevez ha rivelato di essersi confrontato con Franco Vazquez prima di accettare il trasferimento a Palermo. L’ex fantasista rosanero, suo compagno ai tempi del Parma, gli ha parlato dell’ambiente e del calore della piazza, ma il centrocampista argentino aveva già le idee chiare: «Quando il mio procuratore mi ha parlato del Palermo non ho avuto dubbi. So quanto vale questa piazza e i tifosi si vivono come in Argentina. Non vedo l’ora di giocare al Barbera». Il classe 1995 ha poi elogiato Filippo Inzaghi, definendolo un allenatore con esperienza e idee ben precise, mostrando fiducia nelle potenzialità della squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Estevez ritrova a Palermo anche Hernani, con il quale ha condiviso l’esperienza al Parma: «Abbiamo giocato insieme per due anni e sono felice di ritrovarlo. Nasco come centrocampista offensivo, ma negli anni ho imparato ad adattarmi alle esigenze della squadra, migliorando soprattutto la fase difensiva».

Sul fronte del mercato, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il club continui a lavorare sulle uscite. Appuah, dopo il prestito al Valenciennes, è in prova con il Lommel, altra società appartenente al City Football Group. In entrata, invece, il Palermo è alla ricerca di un secondo portiere, con Semuel Pizzignacco del Monza che rappresenta l’ipotesi più concreta, e di un terzino sinistro under da affiancare ad Augello, con Bozzolan della Reggiana tra i profili monitorati.

Infine, il Palermo ha definito i dettagli della campagna abbonamenti 2026/27. La vendita partirà il 16 luglio e, a causa della riduzione della capienza del Renzo Barbera per i lavori di ristrutturazione previsti da gennaio, saranno disponibili 17.000 tessere. La prima fase sarà riservata ai rinnovi dei 16.504 abbonati della passata stagione, lasciando pochi posti per la vendita libera. Confermati i prezzi agevolati per chi eserciterà la prelazione, mentre lo slogan scelto, “A chi appartieni”, punta a rafforzare il legame tra la squadra e la città.