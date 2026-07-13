Palermo, Estevez si presenta: «Non ho esitato un attimo ad accettare. Il Barbera mi ricorda l’Argentina»

Nahuel Estevez continua a raccontarsi nella conferenza stampa di presentazione dal ritiro di Val Gardena. Il centrocampista argentino ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare subito la proposta del Palermo, soffermandosi sul valore della piazza, sull’impatto avuto con Filippo Inzaghi e sull’atmosfera del “Renzo Barbera”, che non vede l’ora di vivere da protagonista.

«Quando è arrivata la chiamata del mio procuratore, non ci ho pensato un attimo. So quanto è importante la piazza. La società è forte. Tante persone mi hanno parlato bene dei tifosi, il clima allo stadio mi sa tanto di Argentina. Non ho esitato. Inzaghi ha esperienza, ha vinto tanto. Non mi ha dovuto convincere. È un allenatore molto bravo, con idee chiare».

L’argentino ha poi rivelato di aver seguito con attenzione il Palermo già nella scorsa stagione, ricordando in particolare la semifinale di ritorno dei playoff contro il Catanzaro e spendendo parole di elogio per Hernani, suo ex compagno ai tempi del Parma.





«Ho seguito tanto la Serie B, mi piace molto. Ho visto la partita col Catanzaro, la semifinale di ritorno dei playoff, i tifosi sono stati incredibili. Ho visto tante partite del Palermo. Il clima è bellissimo al “Barbera”. Non vedo l’ora di giocare in casa. Hernani? Siamo stati insieme a Parma, è un grandissimo giocatore, lo vedrete. Sono molto contento della sua presenza, credo ci possa dare una grande mano. Il gruppo è compatto».

Infine, rispondendo a una domanda sul possibile incrocio tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali, Estevez ha condiviso il pensiero del commissario tecnico Lionel Scaloni, tornando poi a parlare del Palermo e degli obiettivi stagionali.

«Inghilterra-Argentina ai Mondiali? È importante per noi argentini, dal punto di vista storico. Sono d’accordo con Scaloni, è solo una partita di calcio. Loro sono una squadra forte. A Palermo ho visto tanti ragazzi di personalità, è un grande gruppo. Io cercherò di dare una mano per raggiungere l’obiettivo».