Palermo, Estevez si presenta: «Non ho esitato un attimo ad accettare. Il Barbera mi ricorda l’Argentina»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
estevez

Nahuel Estevez continua a raccontarsi nella conferenza stampa di presentazione dal ritiro di Val Gardena. Il centrocampista argentino ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare subito la proposta del Palermo, soffermandosi sul valore della piazza, sull’impatto avuto con Filippo Inzaghi e sull’atmosfera del “Renzo Barbera”, che non vede l’ora di vivere da protagonista.

«Quando è arrivata la chiamata del mio procuratore, non ci ho pensato un attimo. So quanto è importante la piazza. La società è forte. Tante persone mi hanno parlato bene dei tifosi, il clima allo stadio mi sa tanto di Argentina. Non ho esitato. Inzaghi ha esperienza, ha vinto tanto. Non mi ha dovuto convincere. È un allenatore molto bravo, con idee chiare».

L’argentino ha poi rivelato di aver seguito con attenzione il Palermo già nella scorsa stagione, ricordando in particolare la semifinale di ritorno dei playoff contro il Catanzaro e spendendo parole di elogio per Hernani, suo ex compagno ai tempi del Parma.


«Ho seguito tanto la Serie B, mi piace molto. Ho visto la partita col Catanzaro, la semifinale di ritorno dei playoff, i tifosi sono stati incredibili. Ho visto tante partite del Palermo. Il clima è bellissimo al “Barbera”. Non vedo l’ora di giocare in casa. Hernani? Siamo stati insieme a Parma, è un grandissimo giocatore, lo vedrete. Sono molto contento della sua presenza, credo ci possa dare una grande mano. Il gruppo è compatto».

Infine, rispondendo a una domanda sul possibile incrocio tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali, Estevez ha condiviso il pensiero del commissario tecnico Lionel Scaloni, tornando poi a parlare del Palermo e degli obiettivi stagionali.

«Inghilterra-Argentina ai Mondiali? È importante per noi argentini, dal punto di vista storico. Sono d’accordo con Scaloni, è solo una partita di calcio. Loro sono una squadra forte. A Palermo ho visto tanti ragazzi di personalità, è un grande gruppo. Io cercherò di dare una mano per raggiungere l’obiettivo».

Altre notizie

estevez

Palermo, Estevez si presenta: «Ho visto un gruppo bellissimo. Prima di arrivare ho parlato con Vazquez…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Screenshot 2026-07-13 071341

Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Trimboli resta in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
inzaghi mirri gardini osti (11)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon prende quota. Rao resta in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (117) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Quei nodi da sciogliere in fretta per sbloccare il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (20) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti accelera sugli esterni. Bani: «Dobbiamo essere più incisivi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
bani

Palermo, Bani: «Dobbiamo essere più incisivi nelle partite che contano. I nuovi porteranno personalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
bani2

Palermo, Bani: «Sappiamo quali sono gli obiettivi. Vogliamo un campionato importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
02f3cd0e-4973-488b-90a2-d7dd77eaadf1

Ritiro Palermo: tiri a canestro per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
PIZZI

TMW: “Palermo, passi avanti per Pizzignacco: il Monza apre alla trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
palermo monza 0-3 (6) brunori palumbo

La Nazione: “Arezzo, Bucchi: «La salvezza è l’obiettivo». Sullo sfondo resta il sogno Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
palermo carrarese 5-0 (95) vasic

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, parte l’era Possanzini: Vasic resta un obiettivo, Kofler resiste al Cagliari”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (131) brunori le douaron

Tuttosport: “Arezzo, sogno Brunori dopo Cerri. Pisa e Modena protagoniste sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026

Ultimissime

estevez

Palermo, Estevez si presenta: «Non ho esitato un attimo ad accettare. Il Barbera mi ricorda l’Argentina»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
estevez

Palermo, Estevez si presenta: «Ho visto un gruppo bellissimo. Prima di arrivare ho parlato con Vazquez…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Serie B Palermo Bari 1-0 (9) cheddira

Gazzetta dello Sport: “Verona su Cheddira, Cesena e Catanzaro si muovono: le ultime di mercato in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
paolo-bianco-pisa-sc

Gazzetta dello Sport: “Pisa, doppio colpo Marras-Leone. Moreo piace al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Screenshot 2026-07-13 071838

Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, avanti con la continuità: Minuss vicino, Bonfiglio saluta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026