Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, parte l’era Possanzini: Vasic resta un obiettivo, Kofler resiste al Cagliari”

Il Südtirol è pronto ad aprire ufficialmente il nuovo corso targato Davide Possanzini. Come racconta il Corriere dell’Alto Adige, dopo il completamento delle visite mediche, la squadra tornerà ad allenarsi da domani a Maso Ronco, primo passo verso il ritiro in Val Ridanna. Saranno giorni importanti anche per il mercato, con il direttore sportivo Matteo Lovisa impegnato su più fronti tra entrate e uscite.

Secondo il Corriere dell’Alto Adige, Possanzini vuole osservare per una settimana tutti i giocatori a disposizione prima di decidere chi farà parte della spedizione per il ritiro estivo. Nelle prossime ore sarà diramato l’elenco dei convocati e non si escludono esclusioni che potrebbero anticipare imminenti operazioni di mercato.





Uno dei casi più caldi riguarda Raphael Kofler. Come evidenzia il Corriere dell’Alto Adige, il difensore cresciuto nel vivaio è finito nel mirino del Cagliari, ma il Südtirol non è disposto a privarsene per una cifra inferiore ai quattro milioni di euro. Un’eventuale presenza del centrale fin dal primo allenamento rappresenterebbe un chiaro segnale della volontà del club di non svendere uno dei propri talenti.

Sul fronte delle uscite, l’operazione più vicina resta quella che porterà Alessandro Mallamo al Brescia, anche se la società altoatesina è destinata a effettuare ulteriori cessioni nelle prossime settimane.

Intanto il mercato in entrata procede senza sosta. Il Corriere dell’Alto Adige sottolinea come siano ormai definiti gli arrivi di Riccardo Stivanello e Niklas Pyyhtia dal Bologna, oltre a quello dell’esterno capoverdiano Vasco Lopes, proveniente dal Radomiak. Tutti sono attesi a Bolzano per visite mediche e firme.

Il Südtirol continua inoltre a lavorare con il Venezia per Bjarki Bjarkason, mentre in alternativa resta vivo il profilo di Emanuele Adamo.

Come riporta ancora il Corriere dell’Alto Adige, il club biancorosso cerca rinforzi anche negli altri reparti. Per la difesa il nome più caldo è quello di Michael Venturi, in uscita dal Venezia, mentre per il centrocampo resta forte l’interesse nei confronti di Aljosa Vasic, destinato a lasciare il Palermo dopo tre stagioni e 72 presenze complessive in rosanero. Il centrocampista serbo è conteso anche da Frosinone e Sampdoria.

Tra le alternative per la mediana figura anche Matthias Braunoder del Bari, mentre Davide Possanzini gradirebbe ritrovare anche Francesco Ruocco, già allenato con ottimi risultati durante l’esperienza al Mantova.

Il Corriere dell’Alto Adige conferma quindi un Südtirol particolarmente attivo sul mercato, deciso a consegnare a Possanzini una rosa competitiva in vista della nuova stagione di Serie B.