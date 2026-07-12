Gazzetta dello Sport: “Italia, corsa alla panchina: Conte, Mancini o Guardiola? Maldini e Leonardo preparano la scelta”

Dopo la definizione del nuovo assetto federale con Paolo Maldini e Leonardo pronti a guidare il rilancio del Club Italia, si apre il capitolo più atteso: la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. La Gazzetta dello Sport analizza gli scenari che accompagneranno la decisione, destinata a segnare il futuro del calcio azzurro per il prossimo quadriennio.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, nelle ore che hanno portato all’accordo con Maldini e Leonardo si è discusso a lungo anche del profilo ideale per la panchina dell’Italia. I due nuovi dirigenti avrebbero già avviato profonde riflessioni sul nome del prossimo ct, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo tecnico fino al Mondiale del 2030.





Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i candidati principali restano Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola, anche se le preferenze di Maldini e Leonardo potrebbero orientarsi verso soluzioni differenti rispetto a quelle auspicate dai club di Serie A.

Conte rappresenta il profilo che raccoglie il maggiore consenso tra le società. L’attuale tecnico garantirebbe un impatto immediato sulla Nazionale e una programmazione a lungo termine. Sul tavolo potrebbe esserci un contratto quadriennale da circa quattro milioni di euro a stagione, mentre diversi club avrebbero già manifestato disponibilità a contribuire economicamente per facilitare un’eventuale operazione.

Diverso il discorso relativo a Roberto Mancini. Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, l’ex commissario tecnico mantiene un ottimo rapporto personale con il presidente federale Giovanni Malagò, ma il ricordo dell’addio dell’estate 2023 per accettare l’offerta dell’Arabia Saudita continua a pesare nelle valutazioni. Un elemento che potrebbe incidere sulla scelta finale nonostante il prestigio conquistato con la vittoria dell’Europeo del 2021.

Tra le ipotesi più suggestive resta quella che porta a Pep Guardiola. La Gazzetta dello Sport racconta come il tecnico spagnolo rappresenti la candidatura capace di incarnare una vera rivoluzione tecnica e culturale. Leonardo, forte delle esperienze maturate ai vertici del calcio internazionale, potrebbe provare a convincere l’attuale allenatore del Manchester City ad affrontare una nuova sfida, nonostante un ingaggio normalmente fuori portata per la FIGC.

Sul tavolo restano anche alcune alternative. Vengono infatti accostati alla panchina azzurra Andrea Pirlo, legato a Leonardo da un rapporto di lunga data, e Stefano Pioli, che con Paolo Maldini conquistò lo scudetto al Milan nella stagione 2021-2022. Tra le suggestioni più difficili compare anche Carlo Ancelotti, immaginato come possibile soluzione in caso di separazione dal Brasile dopo il Mondiale.

Come conclude la Gazzetta dello Sport, la partita per la panchina della Nazionale è appena iniziata. Toccherà a Paolo Maldini e Leonardo individuare il profilo migliore per rilanciare l’Italia e costruire un progetto vincente con l’obiettivo di riportare gli azzurri ai vertici del calcio mondiale.