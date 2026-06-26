Malagò accelera sulla Nazionale: «Prima il direttore tecnico, poi il ct»
Prosegue il lavoro di ricostruzione della Italia, con Giovanni Malagò impegnato nella definizione del nuovo assetto tecnico federale. Il numero uno della Federcalcio ha chiarito la linea da seguire: «Penso che arriverà prima il direttore tecnico, poi il commissario tecnico».
Tra i profili più apprezzati per il ruolo di direttore tecnico c’è Paolo Maldini, considerato uno dei candidati principali per rilanciare il progetto azzurro. A inizio della prossima settimana potrebbe esserci un incontro a Milano tra Malagò e l’ex bandiera del Milan.
Per quanto riguarda la panchina della Nazionale, restano in corsa nomi di primo piano come Roberto Mancini e Antonio Conte, con le valutazioni economiche che al momento rappresentano uno dei nodi principali. Sullo sfondo restano anche alternative come Stefano Pioli e Claudio Ranieri.
La FIGC punta a definire al più presto le prime scelte strategiche per avviare un nuovo ciclo e rilanciare il calcio italiano dopo le difficoltà degli ultimi anni.