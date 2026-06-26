Malagò accelera sulla Nazionale: «Prima il direttore tecnico, poi il ct»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026
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Prosegue il lavoro di ricostruzione della Italia, con Giovanni Malagò impegnato nella definizione del nuovo assetto tecnico federale. Il numero uno della Federcalcio ha chiarito la linea da seguire: «Penso che arriverà prima il direttore tecnico, poi il commissario tecnico».

Tra i profili più apprezzati per il ruolo di direttore tecnico c’è Paolo Maldini, considerato uno dei candidati principali per rilanciare il progetto azzurro. A inizio della prossima settimana potrebbe esserci un incontro a Milano tra Malagò e l’ex bandiera del Milan.


Per quanto riguarda la panchina della Nazionale, restano in corsa nomi di primo piano come Roberto Mancini e Antonio Conte, con le valutazioni economiche che al momento rappresentano uno dei nodi principali. Sullo sfondo restano anche alternative come Stefano Pioli e Claudio Ranieri.

La FIGC punta a definire al più presto le prime scelte strategiche per avviare un nuovo ciclo e rilanciare il calcio italiano dopo le difficoltà degli ultimi anni.

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