Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Verona su Segre e Ceccaroni. Pittarello-Pisa, affare più vicino”

Il mercato di Serie B entra nella fase degli aggiustamenti, con diverse società impegnate prima di tutto a sfoltire gli organici in vista delle operazioni conclusive. Tra le squadre più attive c’è il Benevento, che non si lascia condizionare dai cinque gol realizzati in Coppa Italia contro il Ravenna e continua a rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il club sannita ha ufficializzato l’arrivo di Okereke, svincolato dalla Cremonese e legatosi al Benevento con un contratto biennale. Oggi potrebbe invece essere la giornata decisiva per Cherubini: il giocatore era atteso in Italia dopo la tournée nel Regno Unito con la Roma per procedere al rinnovo contrattuale e al successivo trasferimento in prestito.





Avellino, definito Venturi. Sampdoria su Pierini

L’Avellino ha completato un’altra operazione per la difesa. Venturi arriverà dal Venezia con la formula del prestito, aggiungendo un nuovo elemento al reparto arretrato.

Movimenti anche per il Padova, che ha ingaggiato come secondo portiere Scaglia dalla Juventus. La società veneta continua inoltre a lavorare su più fronti: per la difesa piace Calabrese del Verona, reduce dall’esperienza a Carrara, mentre per l’attacco resta monitorato Moro del Sassuolo.

Secondo quanto riferito da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Padova segue inoltre Merkaj e sul tavolo potrebbe prendere forma uno scambio con il Südtirol che coinvolgerebbe Lasagna.

La Sampdoria, intanto, è pronta ad accogliere Vindhal. Il portiere, reduce dall’esperienza allo Sparta Praga, è arrivato a Genova per sostenere le visite mediche e procedere successivamente alla firma. I blucerchiati non hanno inoltre abbandonato la pista Lykogiannis, svincolato dal Bologna, e lavorano soprattutto per riportare Pierini in blucerchiato dal Sassuolo.

Pittarello-Pisa, operazione sempre più vicina

Uno degli affari più caldi resta quello relativo a Pittarello. La partenza dell’attaccante dal Catanzaro si avvicina e l’operazione con il Pisa dovrebbe essere impostata su una cifra di circa 2,5 milioni di euro.

Il giocatore ha già raggiunto un accordo con il club nerazzurro e, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, non rientra invece nei programmi della Cremonese.

Proprio i grigiorossi si stanno muovendo per Elia, richiesto all’Empoli, mentre resta aperta anche la possibilità di un ritorno di Djuric alla Salernitana.

Verona, occhi su Segre e Ceccaroni del Palermo

Attenzione anche al mercato del Verona. Il club scaligero sta infatti valutando due giocatori del Palermo: Segre e Ceccaroni.

I due rosanero, secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, potrebbero lasciare il Palermo dopo la tournée in Australia. L’Hellas sta riflettendo sulla possibilità di inserirli nel proprio organico e la situazione potrebbe quindi evolversi nelle prossime settimane di mercato.

Il Catanzaro, invece, guarda al Torino e ha messo nel mirino Acquah per rinforzare il centrocampo.

Vicenza su Mancuso, Mantova tra Longonda e Vlahovic

Il grave infortunio di Tsadjout costringe il Vicenza a intervenire anche sul reparto offensivo. Il club veneto ha chiesto Mancuso al Mantova, nonostante l’attaccante sembrasse inizialmente destinato all’Arezzo.

Lo stesso Mantova è vicino a Longonda del Koper ed è tornato a interessarsi a Vlahovic, ex Spezia messosi precedentemente in evidenza con l’Atalanta U23 sotto la guida di Modesto.

Il Vicenza lavora contemporaneamente sulle uscite: sono in corso trattative con il Bari per Della Morte e Zonta. L’Arezzo, invece, potrebbe cedere Cianci al Foggia e Coccia al Catanzaro.

Infine, come evidenzia ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’Empoli prepara una fase particolarmente intensa del proprio mercato dopo la cessione di Guarino al Samsunspor. Il club toscano potrebbe completare circa sei innesti e tra i profili seguiti figura Dembelé del Torino, reduce dall’esperienza al Mantova.