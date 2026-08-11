Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi verso la Juventus: «Vogliamo fare bella figura». Strefezza, niente rischi”

Il Palermo si prepara all’appuntamento più prestigioso della tournée australiana. Di fronte ci sarà la Juventus, un test dal fascino particolare ma che Filippo Inzaghi vuole utilizzare soprattutto per proseguire il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero prova a tenere basse le aspettative, pur sapendo che il confronto con una formazione di livello superiore potrà fornire indicazioni significative.

«L’obiettivo è quello di fare una bella gara, divertirci e mettere condizione; affrontare la Juventus è il massimo per ogni giocatore, ma noi dobbiamo pensare essenzialmente a prepararci per le prime sfide ufficiali che avremo entrambe al Barbera al ritorno in Italia, in Coppa e poi alla prima di campionato».





Inzaghi: «Vogliamo fare bella figura»

La sfida australiana assume anche un significato simbolico. Il Palermo sogna che partite di questo livello possano presto tornare a rappresentare la normalità in Serie A. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la gestione City Football Group ha progressivamente costruito basi strutturali, organizzative e tecniche che consentono oggi di guardare al futuro con ambizione.

La squadra appare competitiva e profonda, ma Inzaghi conosce perfettamente le difficoltà della Serie B, soprattutto per una formazione chiamata a partire con i favori del pronostico.

«Vogliamo fare bella figura e mettere minuti nelle gambe», ha ribadito il tecnico.

Con la Juventus tornano i big

Inzaghi ha programmato la gestione della rosa tenendo conto anche delle difficoltà legate al lungo viaggio e al fuso orario.

«Considerando il viaggio, il fuso orario e la fase di preparazione – spiega Inzaghi – ho cercato di dividere la rosa nelle due amichevoli previste. Per cui con la Juventus darò minutaggio a chi ha giocato meno col Melbourne».

Come riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, contro i bianconeri dovrebbero quindi partire dall’inizio diversi elementi importanti rimasti maggiormente a riposo nella precedente amichevole: Mattia Bani, Augello, Ranocchia, Hernani e Pohjanpalo.

Strefezza, Inzaghi frena: «Non dobbiamo avere fretta»

Discorso differente per Strefezza. Il nuovo acquisto ha raggiunto il gruppo soltanto durante la tournée e Inzaghi non intende correre alcun rischio.

«Con lui non dobbiamo avere fretta – ribadisce Superpippo – Gabriel non è pronto, si è sempre allenato a parte, non può avere la condizione degli altri. È un giocatore forte ma proprio per questo non vogliamo fargli correre rischi; deve crescere piano piano, oggi potrei fargli fare 10′ anche se qualcuno mi sconsiglia. Vedremo».

Il possibile esordio contro la Juventus, dunque, resta in bilico e potrebbe eventualmente essere limitato a pochi minuti.

Inzaghi, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si aspetta comunque un altro passo avanti: «In ogni caso dalla squadra fin qui ho sempre visto miglioramenti e me li attendo anche con la Juve».

Il tecnico rosanero inserisce inoltre i bianconeri tra le candidate al vertice della Serie A: «Saranno fra le protagoniste, hanno una rosa profonda, lotteranno fino alla fine per lo scudetto. Con Inter, Napoli ed anche il Como».

Bani: «Essere qui aumenta orgoglio e responsabilità»

A Perth ha parlato anche il capitano Mattia Bani, protagonista insieme a Inzaghi di una conferenza organizzata con modalità simili a quelle dei grandi appuntamenti europei.

«Il fatto che il Palermo sia qua insieme alle tre società storiche del calcio italiano, è un simbolo dell’importanza del club e della città ed aumenta il nostro senso di orgoglio e responsabilità nel vestire questa maglia. Sappiamo quanto vogliamo ottenere in futuro, sfidare la Juve è un punto di arrivo e insieme di partenza. Ci aspetta un’annata importante».

Parole che sintetizzano il significato della tournée. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo vuole godersi una serata prestigiosa ma soprattutto utilizzarla per preparare ciò che conta davvero: l’inizio della stagione ufficiale e una Serie B nella quale i rosanero vogliono essere protagonisti.