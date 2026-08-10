Palermo, Inzaghi alla vigilia della Juventus: «Vogliamo fare bella figura. Strefezza? Nessuna fretta»

Alla vigilia dell’amichevole contro la Juventus, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i bianconeri. Un appuntamento importante nel percorso di preparazione dei rosanero, che affronteranno una delle squadre più prestigiose del calcio italiano con l’obiettivo di accumulare minuti e continuare a crescere.

«Le difficoltà sono evidenti quando giochi contro la Juventus, però noi dobbiamo andare in campo per fare una bella gara, divertirci e mettere condizione», ha spiegato Inzaghi. «In tutte queste partite ho sempre visto un miglioramento. Domani cercherò di dare minutaggio a chi ha giocato meno nella partita precedente».





Il tecnico ha quindi spiegato le scelte legate alla gestione della rosa: «Tra il fuso orario, i viaggi e gli allenamenti che abbiamo fatto, ho cercato di dividere un po’ le due squadre. Domani scenderanno in campo altri undici. Speriamo di mettere minuti nelle gambe, fare bella figura e far divertire la gente».

La sfida con la Juventus rappresenta anche uno stimolo importante per i calciatori del Palermo. «Penso che giocare contro la Juventus sia il massimo per un giocatore e mi auguro che la mia squadra faccia bella figura», ha aggiunto Inzaghi.

Strefezza, Inzaghi predica calma

Uno dei temi affrontati in conferenza è stato quello relativo alle condizioni di Gabriel Strefezza. L’attaccante non è ancora pronto per scendere in campo con continuità e Inzaghi ha invitato alla prudenza.

«Purtroppo non è pronto e non dobbiamo avere fretta. Si è sempre allenato a parte, fuori dal gruppo, e non ha mai lavorato con il pallone. Non può quindi avere la condizione degli altri», ha chiarito l’allenatore rosanero.

Inzaghi non ha escluso del tutto la possibilità di concedergli qualche minuto, ma senza forzare i tempi: «Bisognerà avere grande attenzione. È un giocatore forte, però non vogliamo che si faccia male. Soprattutto vogliamo che trovi la condizione piano piano. Non so se domani riuscirò a fargli fare dieci minuti: io vorrei, qualcuno mi dice di no. Dobbiamo stare calmi».

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza dell’investimento fatto dalla società per il giocatore: «È un giocatore molto forte, la società ha fatto un ulteriore sforzo e questo è stato molto apprezzato da me e dalla squadra. Dobbiamo cercare di farlo arrivare al più presto al meglio, senza correre rischi».

L’obiettivo è averlo al top per gli appuntamenti ufficiali: «Piano piano troverà la miglior condizione. Avremo la Coppa Italia e poi la prima di campionato. Penso che dopo quelle due partite potrà avere la miglior condizione».

«Juventus da Scudetto, lotterà con l’Inter»

Infine, Inzaghi ha parlato della Juventus e delle ambizioni della squadra bianconera in vista della nuova stagione. Il tecnico del Palermo vede la formazione di Torino tra le principali candidate alla vittoria dello Scudetto.

«Penso che la Juventus sarà protagonista. Ho visto anche l’altra sera, al di là della partita, la qualità dei cambi a disposizione», ha dichiarato Inzaghi, elogiando la profondità della rosa.

Secondo l’allenatore rosanero, la Juventus può puntare concretamente al titolo: «Ha una rosa profonda e un grande allenatore. L’arrivo di Carnevale sicuramente è stato importante. Per me quest’anno la Juventus sarà protagonista e lotterà con l’Inter fino alla fine per lo Scudetto».

Inzaghi ha poi allargato il quadro delle possibili contendenti: «Ci sarà anche il Napoli, secondo me anche il Como. Sarà un campionato avvincente, ma io vedo la Juventus protagonista perché ha preso giocatori importanti. Secondo me la rosa era già molto forte. Sarà una delle candidate alla vittoria finale».

Alla vigilia del test contro i bianconeri, dunque, il Palermo si prepara a un’altra tappa significativa della propria estate. Inzaghi chiede ai suoi giocatori intensità, crescita e soprattutto una buona prestazione, senza però perdere di vista l’obiettivo principale della preparazione: arrivare agli impegni ufficiali nelle migliori condizioni possibili.