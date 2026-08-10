Avellino, blitz per Venturi: accordo vicino con il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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L’Avellino accelera sul mercato e si avvicina a Michael Venturi. Il club biancoverde ha effettuato un blitz nelle ultime ore, superando la concorrenza di Ascoli e Südtirol nella corsa al difensore centrale del Venezia.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione sarebbe ormai vicina alla chiusura. Venturi dovrebbe trasferirsi all’Avellino con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto.


Un rinforzo importante per la difesa irpina, con il club che ha deciso di puntare sul centrale classe 1999, seguito da diversi club di Serie B.

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