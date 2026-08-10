Corriere dello Sport: “Avellino, Venturi in pole per la difesa. Sampdoria, preso Vindhal”

L’Avellino accelera sul mercato e guarda con decisione alla difesa. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club biancoverde ha messo nel mirino Michael Venturi, centrale in uscita dal Venezia, che al momento appare in vantaggio rispetto ai più giovani Javier Gil della Juventus e Filippo Reale della Roma.

Il profilo di Venturi piace per esperienza e affidabilità e potrebbe completare il reparto arretrato a disposizione di Nesta. Parallelamente, resta aperto il dialogo con il Catania per il possibile scambio tra Cosimo Patierno e Kaleb Jiménez.





Secondo quanto riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino sarebbe interessato a Jiménez anche indipendentemente dalla partenza di Patierno, ma non intende spingersi oltre una proposta da circa 250 mila euro per il cartellino. Una cifra che rappresenta la metà della valutazione avanzata dal Catania, motivo per cui la trattativa necessita ancora di un punto d’incontro.

Movimenti anche attorno a Mattia Della Rocca. Dopo il mancato trasferimento al Perugia, sull’attaccante della Roma si sono mossi Crotone, Giugliano, Lumezzane e Savoia.

Benevento, si aspetta Cherubini

Il Benevento continua invece a lavorare per Luigi Cherubini. Come sottolinea ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la società sannita attende il rinnovo del giocatore con la Roma, attualmente legato ai giallorossi fino al 2027, prima di procedere con l’operazione che dovrebbe portarlo a disposizione di Floro Flores.

Sul fronte delle uscite, la Casertana ha manifestato interesse per Lorenzo Carfora, Dino Mehic e Jacopo Manconi, tre profili che il Benevento sta valutando in vista delle prossime mosse di mercato.

La Cremonese, invece, guarda all’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Federico Cassa.

Sampdoria, arriva Vindhal

Colpo importante anche per la Sampdoria. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, i blucerchiati hanno definito l’arrivo del portiere danese Peter Vindhal, reduce da tre stagioni allo Sparta Praga.

La Sampdoria completa così una casella per la quale erano stati valutati anche Montipò e Paleari. Alle sue spalle ci sarà Krastev, fresco di rinnovo e destinato al ruolo di alternativa.

Vicenza, riflessioni dopo l’infortunio di Tsadjout

In casa Vicenza, l’infortunio di Tsadjout impone nuove valutazioni sul reparto offensivo e potrebbe influire anche sul futuro di Matteo Della Morte.

Per il ruolo di vice-Moncini, il club veneto sta inoltre valutando Leonardo Mancuso, attualmente in esubero al Mantova.

Verona, cessioni e nuovo innesto a centrocampo

Il Verona è invece impegnato a sfoltire la rosa. Secondo quanto evidenzia ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, tra i giocatori in uscita ci sono Cheick Niasse e Rafik Belghali, entrambi seguiti anche all’estero.

Per Belghali, nazionale algerino, l’Hellas punta a monetizzare una cifra importante, nell’ordine di circa 12 milioni di euro.

A centrocampo, invece, si avvicina Andrea Le Borgne, reduce dall’ultima stagione con l’Avellino ma di proprietà del Como. Un profilo giovane che il Verona considera utile per rinnovare il reparto.