Di Marzio: ”Il Palermo ha bloccato Iker Almena per l’attacco: si attendono uscite per chiudere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
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Il Palermo ha messo nel mirino Iker Almena e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha raggiunto un accordo con l’Al-Qadsiah per il trasferimento dell’attaccante spagnolo.

Il classe 2004 dovrebbe approdare in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo in Serie A.


Per completare definitivamente l’operazione e mettere Almena a disposizione di Filippo Inzaghi, il club siciliano dovrà prima lavorare sul fronte delle uscite.

Almena è reduce da una stagione in prestito all’Hajduk Spalato, dove ha collezionato 23 presenze e 4 gol. Ora il Palermo è pronto a puntare su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo

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