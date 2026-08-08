Moretto: “Palermo, raggiunto l’accordo per Almena”

Il Palermo non si ferma e, dopo l’arrivo di Strefezza, è pronto a piazzare un altro colpo importante in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Osti è vicino alla chiusura per Almena, centrocampista classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e oggi all’Al-Qadsiah.

Secondo Matteo Moretto, il Palermo ha già raggiunto un accordo con il giocatore e ora lavora con il club saudita per definire l’intesa. Filtra ottimismo per la fumata bianca.



