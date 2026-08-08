Juve Stabia, in arrivo Kumi dal Sassuolo
La Juve Stabia è vicina a un nuovo innesto per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano è pronto ad accogliere Justin Kumi, centrocampista classe 2004 di proprietà del Sassuolo.
Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile neroverde e già con esperienza tra i professionisti, è pronto dunque a una nuova avventura in gialloblù. Operazione in dirittura d’arrivo, con Kumi destinato a rinforzare la mediana della Juve Stabia