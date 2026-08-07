La Nazione: “Pisa, Moreo resta al centro del progetto: tramonta la suggestione Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

Stefano Moreo è pronto a ricoprire ancora una volta un ruolo centrale nel progetto tecnico del Pisa. Duttilità, esperienza e leadership fanno dell’attaccante uno degli elementi di maggiore importanza della formazione nerazzurra, che si prepara ad affrontare la nuova stagione di Serie B con l’obiettivo di riscattarsi. Come sottolinea La Nazione, salvo clamorosi cambiamenti nell’ultima parte del calciomercato, il futuro del giocatore sarà ancora con lo Sporting Club.

Secondo quanto riportato da La Nazione, sarebbe infatti tramontata la suggestione relativa a un possibile trasferimento di Moreo al Palermo. Il 33enne è destinato dunque a rimanere al Pisa e a rappresentare uno dei punti di riferimento della squadra, sia dal punto di vista tecnico sia per il peso che ha assunto all’interno dello spogliatoio.


Moreo ha dimostrato negli anni di poter interpretare numerosi ruoli offensivi. La Nazione ricorda come sia stato utilizzato da centravanti durante la gestione D’Angelo, da trequartista con Aquilani e successivamente con maggiore libertà su tutto il fronte offensivo sotto la guida di Inzaghi e Gilardino.

Moreo esterno “atipico” nel 4-3-3

Con Bianco potrebbe arrivare un’ulteriore trasformazione tattica. Il tecnico sta infatti lavorando su un 4-3-3 nel quale Moreo è stato provato come esterno offensivo “atipico”, chiamato a partire dalla fascia per poi accentrarsi e creare gli spazi necessari alle sovrapposizioni dei terzini.

Una posizione che, come evidenzia La Nazione, non rappresenta quella più naturale per il numero 32, maggiormente a proprio agio nelle zone centrali della trequarti. La sua intelligenza tattica, però, gli permette di adattarsi alle esigenze della squadra e di interpretare il ruolo secondo caratteristiche differenti rispetto a quelle di un classico esterno offensivo.

Gli inserimenti verso il centro del campo possono inoltre valorizzare alcune delle qualità migliori di Moreo: fisicità, dinamismo e capacità di leggere gli spazi. Movimenti già mostrati nella stagione vissuta con Inzaghi, quando l’attaccante partiva spesso da zone più esterne per attaccare centralmente la difesa avversaria e favorire gli inserimenti dei compagni.

Tante soluzioni per Bianco

Il 4-3-3 non sarà comunque l’unica possibilità. Come spiega ancora La Nazione, tra le alternative tattiche a disposizione di Bianco figurano anche il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1, sistemi già conosciuti da Moreo e nei quali il giocatore potrebbe essere utilizzato senza particolari problemi di adattamento.

In caso di necessità, inoltre, il numero 32 resta una soluzione anche come centravanti. Una duttilità che permette al tecnico di avere a disposizione un calciatore utilizzabile in praticamente tutte le posizioni del reparto avanzato.

Il dato di mercato, però, è quello che interessa direttamente anche il Palermo: La Nazione considera ormai tramontata la possibilità di vedere Moreo in rosanero. Salvo ribaltoni nell’ultima parte della sessione estiva, l’attaccante continuerà quindi la propria esperienza con il Pisa, con un ruolo ancora centrale nella squadra.

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