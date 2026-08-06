Palermo, Hernani: «È giusto che ci siano aspettative importanti. Strefezza? Porta qualità e sono felice»

Dopo il ds Carlo Osti e l’amministratore delegato Giovanni Gardini, ai microfoni di SkySport ha parlato anche il nuovo centrocampista del Palermo, Hernani, parlando delle aspettative nei confronti della squadra e commentando anche il nuovo acquisto di Gabriel Strefezza

«È giusto che ci siano aspettative vista l’importanza della maglia del Palermo – ha dichiarato Hernani – il lavoro che sta facendo la società, la forza del gruppo e l’ambizione della città. Tutto questo fa in modo che l’obiettivo sia chiaro»





Hernani ha poi aggiunto: «Sappiamo dove vogliamo arrivare e stiamo lavorando per questo consapevoli che sarà un percorso difficile, ma se resteremo uniti e cammineremo tutti nella stessa direzione potremo raggiungere ciò che desideriamo»

Infine, sull’acquisto di Strefezza: «Lo conosco bene, ha già dimostrato il suo valore e non serve che lo presenti io. Porta qualità e sono felice perché rinforza ulteriormente la rosa ed è un bene per il Palermo e tutta la città»