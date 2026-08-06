Facchinetti, Antonini, Corvino e non solo: il 21 settembre c’è l’R Star Palermo Football Meeting, tutti i dettagli

Ritorna l’appuntamento con il Palermo Football Meeting. Ad ospitare l’evento il 21 settembre sarà lo show room di R STAR in Viale Michelangelo 1822. Saranno presenti numerosi addetti ai lavori tra cui Pantaleo Corvino, Francesco Facchinetti, Mario Giuffredi agente tra gli altri dei Fratelli Esposito e del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, il presidente del Trapani Valerio Antonini, l’ex ds azzurro Mauro Meluso, Giorgio Perinetti, l’agente Fabrizio Ferrari, Stefano Sorrentino, Alberto Pelagotti e molti altri operatori di calciomercato.

L’evento avrà inizio alle 14:00 e si potrà accedere previa registrazione ( https://ticket.notlife.it/en/evento/palermo-football-meeting-biglietti/ ) fino ad esaurimento posti. Ad alleggerire la manifestazione sarà Lupetto, comico palermitano. Mentre ad accogliere ospiti e astanti sarà Santoro Ristorante, mentre a fine evento tutti i presenti potranno ristorarsi grazie al catering di Trattoria Da Piero Mondello, Hio Sushi Lab, Le Antiche Mura e alle produzioni dolciarie di Fravisa Srl.





Prevista inoltre una scontistica al Beach Club del Solemar: chi si registrerà all’R Star Palermo Football Meeting potrà accedere alla struttura dall’1 al 20 settembre con una riduzione del 50% rispetto al costo di ingresso.

Al termine dell’R Star Palermo Football Meeting si svolgerà il conseuto sorteggio maglie il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.