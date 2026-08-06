Corriere di Verona: “Verona, Segre resta un obiettivo ma il Palermo fa muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (7) segre alessia augello

Il Verona continua a monitorare Jacopo Segre, ma la trattativa con il Palermo resta tutt’altro che semplice. Come riporta il Corriere di Verona, il centrocampista rosanero è tra i profili seguiti dall’Hellas, anche se al momento non si registrano sviluppi concreti nella negoziazione.

Secondo quanto riferisce il Corriere di Verona, il Palermo difficilmente sarebbe disposto a privarsi di Segre per cederlo proprio al Verona, considerato una diretta concorrente nella corsa alla promozione. Una posizione che, almeno allo stato attuale, rende particolarmente complicata l’operazione.


Come evidenzia ancora il Corriere di Verona, Segre è legato al Palermo da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. L’eventuale trasferimento in gialloblù rappresenterebbe una soluzione gradita al centrocampista, ma i contatti tra le due società non sarebbero ancora entrati in una fase operativa.

Il Corriere di Verona sottolinea infatti che, nonostante l’interesse dell’Hellas, al momento non esistono colloqui concreti tra i club per provare a costruire la trattativa. La situazione resta quindi in una fase interlocutoria, in attesa di eventuali sviluppi nelle prossime settimane di mercato.

Parallelamente, il Verona è impegnato anche su altri fronti. Secondo il Corriere di Verona, il direttore sportivo Sean Sogliano continua a lavorare con il Venezia per definire il futuro del portiere Lorenzo Montipò. L’intesa tra i club sarebbe stata individuata sulla base di un prestito, ma manca ancora l’accordo con il giocatore, che preferirebbe invece una cessione a titolo definitivo.

Sempre secondo il Corriere di Verona, le parti proseguiranno il confronto nei prossimi giorni nel tentativo di trovare una soluzione condivisa. Nel frattempo la squadra scaligera continuerà la preparazione estiva con l’amichevole a porte chiuse contro la Cremonese, in programma domani allo Sporting Center Paradiso.

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