Repubblica: “Palermo, Strefezza completa gli Over: ora il mercato passa dalle cessioni”

L’arrivo di Gabriel Strefezza rappresenta uno degli investimenti più importanti dell’estate del Palermo, ma allo stesso tempo cambia gli equilibri del mercato rosanero. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, con l’ingaggio dell’esterno offensivo il club ha raggiunto il limite massimo di diciotto calciatori Over consentiti dal regolamento della Serie B, circostanza che impone nuove strategie per le ultime settimane della sessione estiva.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Strefezza ha sostenuto ieri le visite mediche al J-Medical prima della partenza per l’Australia, dove raggiungerà Filippo Inzaghi e i nuovi compagni impegnati nella tournée di Perth. Il suo arrivo aumenta sensibilmente il tasso tecnico della rosa, ma obbliga il direttore sportivo Carlo Osti a lavorare soprattutto sul fronte delle uscite.





Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, ogni eventuale nuovo acquisto dovrà infatti essere preceduto da una cessione oppure riguardare un calciatore Under, unico modo per non superare il tetto previsto dalla normativa.

Il reparto che potrebbe ancora essere completato è quello offensivo. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo continua a cercare un’alternativa a Pohjanpalo e uno dei profili monitorati è quello di Di Nardo del Pescara. Sull’attaccante, però, si registra anche l’interesse di Catanzaro e Modena, mentre non viene esclusa la possibilità che possano emergere soluzioni provenienti dal mercato estero.

Parallelamente prosegue il lavoro per alleggerire l’organico. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la posizione dei cosiddetti “giocatori bandiera”, come Segre, Buttaro e Gomes, non incide sul conteggio degli Over e pertanto non rappresenta un problema regolamentare.

Diversa la situazione di altri elementi della rosa. Blin, legato al Palermo da un contratto fino al 2027, non avrebbe ancora ricevuto offerte concrete, mentre Diakité potrebbe fare ritorno alla Juve Stabia. Anche Gyasi e Le Douaron, secondo quanto riferisce Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, potrebbero lasciare il club davanti a proposte considerate soddisfacenti.

Tra i dossier più delicati resta quello legato a Brunori. Come riferisce ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, nelle ultime settimane sul capitano si sono mossi Sampdoria, Arezzo, Pisa, Bari e Cesena, ma la valutazione economica fissata dal Palermo, compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro, e le esitazioni dei club interessati hanno finora impedito qualsiasi sviluppo concreto.

Con il mercato ormai entrato nella fase decisiva, conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le prossime operazioni del Palermo dipenderanno soprattutto dalla capacità della società di creare spazio in rosa attraverso le cessioni.